توبا بويكستون تُنهي تصوير مسلسلها الجديد بالدموع.. وهذا ما قالته!

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت وسائل إعلام تركيّة عن ردّة فعل الممثلة توبا بويكستون بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الجديد الذي سيُعرض عبر منصة “نتيفلكس” الإلكترونية.

وبحسب الأخبار فإنّ توبا شعرت بالتأثر الشديد بعد تصوير آخر مشاهدها وانهمرت دموعها لأنّها تعلّقت بالشخصيّة التي تؤّديها في المسلسل.

وقالت توبا أنّها تأثرت عندما نظرت إلى المرآة للمرّة الأخيرة وتأكّدت من أنّها لن ترى هذه الشخصيّة بعد اليوم وهو ما يدل على احترافيّة عالية.

وتلعب توبا في مسلسل “النهضة العثمانية” دور المرأة التي تُعيد الحياة بطريقة معيّنة لزوجة أب السلطان فاتح إمبراطور الدولة العثمانية.

المسلسل يشرح تفاصيل نشوء الإمبراطورية العثمانية وهو يتألف من 6 حلقات فقط وسيُعرض على نتيفلكس مطلع العام المقبل.