بالصورة- ابنة عمرو يوسف وكندة علوش كالأميرة في عيدها الأول

يحتفل الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش بعيد ميلاد ابنتهما “حياة” التي أكملت سنتها الأولى يوم أمس 1 تشرين الثاني.

يحرص ذوو الطفلة على عدم إظهار وجه ابنتهما الى العلن بشكل واضح منذ ولادتها، وهذا حال عدد من النجوم من هم تحت أضواء الشهرة، حيث عمدت كندة على نشر صورة لها على حسابها عبر موقع انستغرام، ظهرت فيها الى جانب ابنتها بينما كانت الاخيرة في اسبوعها الاول، مرفقة الصورة بالتعليق التالي: “ماعم صدق انو مرت سنة.. الحمدلله على أحلى هدية الله بعتلنا ياها.. الله يخليها ويحميها ويقدرنا نهتم فيها ونسعدها.. الله يخليلكم ولادكم ويطعم كل مشتهي“.

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في المقابل، وبخطوة مفاجئة، نشر والد الطفلة “حياة”، الفنان عمرو يوسف، على حسابه عبر انستغرام، صورة له من أجواء الاحتفال بعيد ابنته الاول، ورغم ان وجهها لم يكن واضحًا في الصورة، الا ان الطفلة ظهرت كالاميرة، اذ ارتدت فستانا باللون الزهري وكانت متمسكة بوالدها بلقطة عفوية تدل على العلاقة القوية التي تربط الطفلة بأبيها وبالتالي الاهتمام والعاطفة والحنية التي يعطيها عمرو يوسف لابنته.

الصورة التي نشرها “عمرو” لاقت اعجاب العديد من المتابعين، بالاضافة الى عدد من النجوم والممثلين والفنانين والاعلاميين، الذين راحوا يعلقون على الصورة متمنين للطفلة عاماً سعيدًا، وأن تكون حياتها مليئة بالفرح والنجاح مع والدين مميزين، كما عبّر المتابعون عن حبهم لكل من عمرو وكندة وتمنوا لهما حياة سعيدة ضمن هذه العائلة الجميلة.

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