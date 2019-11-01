رانيا يوسف تكشفُ أكثر ما يُضايقها وشرطها في الزّوج المستقبليّ-صورة

قالت الفنانة المصرية رانيا يوسف، إنّ مسلسلها الجديد “الآنسة فرح” سيتمّ عرضه في الأوّل من نوفمبر المقبل، موضّحًة أنّها ستقدّم شخصية كوميدية، خلال العمل الذي سيعرَض على جزئين حتى رمضان المقبل. وأضافت في تصريح خاص لـ”فوشيا” أنّ أصعب المواقف التي واجهتها في حياتها هي الانتقادات التي أُثيرت ضدّها بسبب فستانها في مهرجان القاهرة السينمائيّ في دورته الماضية، لافتًة إلى أنّها لم تستطعْ أنْ تتخطّى هذا الموقف. وأشارت “يوسف”، إلى أنّ أكثر ما يضايقها هو التّدخّل في حياة الناس، منوّهًة إلى أنّ السوشال ميديا أفسدت الخصوصية التي كان يتمتّع بها كلّ شخص، وبسببها بات الجميع يتدخّل فيما لا يعنيه. وأوضحت الفنانة المصرية، أنّها لم تر نفسها امرأة ناجحة في الزّواج، وهذا ليس معناه الفشل، ولكنّه “حظها سيء” بحسب تعبيرها، مؤكدًة أنّ ما يهمّها حاليًا بناتها والعمل على تربيتهنّ بشكل صحيح، وهذا يجعلها ترفض التفكير في الزّواج حاليًا.

وأكّدت أنّها في حال تفكيرها في الزّواج مجددًا، فستختار رجلاً يكون لديه “رحمة” بمن حوله، لافتة إلى أنّ هذه أكثر صفة تحبّها في الرّجل. وعن أكثر الأعمال المقرّبة لقلبها أردفت: “أهل كايرو والسبع وصايا وأفراح القبة من أفضل الأعمال التي أبدعت فيها” متمنية أن تقدم أعمالًا جيدة لجمهورها في الفترة المقبلة. يُذكر أنّ رانيا يوسف تنتظر عرض العديد من أعمالها التي انتهت من تصويرها مؤخرًا، وهي: “مملكة إبليس” وفيلمي “ليلة حب” و”دماغ شيطان”. واحتفلت الفنانة رانيا يوسف، اليوم الخميس مع صُنّاع فيلمها الجديد “صندوق الدنيا”، ببدء التصوير، حيث يشاركها في البطولة الفيلم، الفنان صلاح عبدالله، والفنان خالد الصاوي، والفنان باسم سمرة. العمل يدور حول عدد من الحواديت والقصص، ويضمّ عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل. ويضمّ العمل عددًا كبيرًا من ضيوف الشّرف، منهم عارفة عبدالرسول، وسامي مغاوري، والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات. وكانت رانيا يوسف قد تحدثت مؤخرًا في تصريحات تلفزيونية عن أزواجها الثلاثة السابقين قائلة: “نسياهم ومش عايزة أفتكرهم، لكن أحسن واحد في أزواجي كان الأخير المهندس طارق عزب، وأسوأ واحد هو عارف نفسه”. يذكر أن الفنانة رانيا يوسف تزوجت ثلاثة مرات، وكانت أول زيجة من المنتج محمد مختار، وأنجبت منه ابنتيها نانسي وياسمين، واستمرت معه حوالي 12 عامًا، بينما انفصلت عنه في 2011.