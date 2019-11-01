بعد غياب عامين.. شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا غنائياً بالمنارة

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بعد غياب عامين.. شيرين عبد الوهاب تحيى حفلا غنائيابالمنارة
الجمعة 1 نوفمبر 2019
كتب
السعودية نيوز
بعد فترة غياب دامت لأكثر من عامين، تحيي نجمة الغناء شيرين عبد الوهاب، حفلا غنائياً فى مصر، تحديدا على مسرح المنارة يوم 20 ديسمبر المقبل، من تنظيم وليد منصور، وقال مصدر مقرب من فريق عمل شيرين عبد الوهاب، إن الحفل سيكون على غرار حفلات البرود واى ، بالملابس الرسمية، ومن المقرر طرح التذالكر عبر "تذكرتى" خلال الفترة المقبلة.
وكانت شيرين عبد الوهاب، قد أعلنت فى وقت سابق اعتزالها مواقع السوشيال ميديا، لما واجهته من تنمر وطريقة الجمهور غير المرضية حسب قولها فى الفترة الأخيرة، عندما صرحت بإحياء حفلة غنائية يعود ربحها لصالح ضحايا الحرائق فى لبنان.
وفي سياق آخر تعاقدت شيرين على فيلم سينمائي كأول بطولة مطلقة لها وهو فيلم رومانسي غنائي تشويقي، ولم تستقر على المخرج حتى الآن، ومن المقرر عرضه فى صيف 2020، حسبما أكد وليد منصور فى بيان صحفى .
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