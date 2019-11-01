درة تتألق بإطلالة أنيقة في الكويت

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 05:49 صباحاً - شاركت النجمة التونسية درة زروق متابعيها بمجموعة من الصور لأحدث ظهور لها، خلال تواجدها بحفل إحدى شركات مستلزمات التجميل بدولة الكويت. وظهرت درة التونسية في الصور بإطلالة جذابة وأنيقة، وأعرب العديد من جمهورها عن إعجابهم بإطلالتها من خلال خاصية التعليقات. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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