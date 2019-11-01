داعش يعلن تعيين أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خفا للبغدادي

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 03:53 صباحاً - أكد تنظيم “داعش” في تسجيل صوتي عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له مقتل زعميه أبو بكر البغدادي في أعقاب غارة أميركية مطلع الأسبوع. وأعلن التنظيم المتشدد تعيين أبي إبراهيم الهاشمي القرشي خلفا للبغدادي. وأكد التنظيم أيضا مقتل المتحدث باسمه أبو الحسن المهاجر وتعيين أبي حمزة القرشي خلفا له.

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