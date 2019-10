ما حقيقة ارتباط سيلينا جوميز؟

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد انتشار أخبار تؤكد ارتباطها بعلاقة عاطفية جديدة، نفت النجمة العالمية سيلينا جوميز هذا الموضوع جملة وتفصيلًا وأكدت أنها غير مرتبطة حاليًا، وهي على وضعها هذا منذ عامين.

وكانت سيلينا جوميز قد اطلقت مؤخرًا أغنيتين من ألبومها الجديد، الأولى تحم اسم Lose You To Love Me تخطت فيها الـ 95 مليون مشاهدة، والثانية بعنوان Look At Her Now وحققت بها 57 مليون مشاهدة.

تجدر الإشارة إلى أن سيلينا جوميز تعود بهذا الألبوم إلى الساحة الفنية، بعد أربع سنوات من الغياب بعد ألبومها الأخير Revival عام 2015.