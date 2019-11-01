فن ومشاهير

نيكول كيدمان ورانيا يوسف تشاركان في الاحتفال بالهالوين

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شارك عدد من نجوم هوليوود في الاحتفال في عيد الهالوين أو عيد الهلع الذي يصادف اليوم الخميس 31 أكتوبر، وكان من أبرز المشاركين نيكول كيدمان ومطرب الراب سنوب دوج.

ليام باين، المطرب الإنجليزي، شارك في عيد الهالوين بارتداء زي البطل الخارق "سوبر مان".

أما عارضة الأزياء وسيدة الأعمال كايلي جينر، فقد نشرت صورة لنجلتها مرتدة فستان لتحتفل للمشاركة الهالوين.

أما الممثلة الأمريكية كيتي باكسنل فقد ارتدت ملابس تشبه رواد الفضاء واحتفلت بعيد الهلع.

أما جاسيكا بيل فقد احتفلت مع زوجها جاستين تيمبيرليك، أما المطرب الراب سنوب دوج فقد ارتدى قناع "الجوكر".

المطربة ديمو لفيتو شاركت في اليوم بارتداء فستان أبيض، أما الممثلة الكبيرة نيكول كيدمان فنشرت صورة مع نجلتها.

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احتفلت الفنانة كريستن بيل مع زوجها الممثل الكوميدي

داكس شيبرد بنشر صورة ارتديا فيها ملابس عيد الهالوين

أما الكوميديان كيفين هارت فقد شارك بارتداء ملابس داوني جونسون "الروك" في فترة بداياته بطريقة ساخرة.

ديفيد ويليامز، الممثل الإنجليزي لون وجهه بطريقة مرعبة وكتب على حسابه مستعد لعيد الهالوين.

المراسلة الصحفية ماري كرونيل، قالت متحمسة لأرى ماذا سيقوم أولادي الثلاثة في الهالوين.

وفي مصر شاركت الفنانة مع بنتها في الهالوين وارتدت قناع سلفادور دالي والذي اشتهر في الفترة الاخيرة لاستخدامه في المسلسل الإسباني "لاكازا دو بابل".

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