أول رد من أحمد فلوكس على حملة التنمر بسبب الممر

تصدر الفنان أحمد فلوكس محرك البحث جوجل عقب نشره صورًا عدة أثناء تكريم الدكتورة إيناس عبدالدايم له ضمن أبطال فيلم الممر خلال احتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافي بساحة الهناجر في دار الأوبرا المصرية.
ولاقي الفنان أحمد فلوكس، هجومًا وحملة تنمر من قبل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي،بسبب تجسيده للدور باحترافية، بالإضافة إلي تعبيرات وجهه أثناء التكريم التي توحي بانسجامه التام بدور الضابط الذي جسده في فيلم الممر .
ونشر "فلوكس"، منذ قليل حالة تعبيرية عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور "إنستجرام"، صورة كاريكاتيريةردًا علي حملة التنمر الشديدة من قبل بعض النشطاء .
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نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له أثناء تكريمه عن دوره بفيلم الممر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، موجهًا الشكر للدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والمخرج خالد جلال، وكتب:"شكرًا لمعالي الوزيرة إيناس عبدالدايم، وشكرًا للأستاذ الكبير خالد جلال على هذا التكريم".
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