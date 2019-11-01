محمد رمضان يثير الجدل مجدداً ويرد على منتقديه: مش أنا اللي اخترت لوني ولا شكلي

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - عاد الفنان محمد رمضان ليثير الجدل مجدداً بين جمهوره بعد ان نشر على حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة له كتب عليها تعليقاً جعل الجمهور يتساءل من يقصد بهذا الكلام، إذ قال: “مش أنا اللي اخترت اسمي ولا لوني ولا شكلي لكن أنا اللي اخترت مكاني وهدفي وشخصيتي”.

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعي محمد رمضان وصل إلى أكثر من 120 ألف إعجاب في ساعات قليلة.

وكان رمضان طرح مؤخراً أغنيته الجديدة بعنوان “السلطان” وحققت نجاحاً كبيراً، اذ تخطت الخمسة ملايين مشاهدة بعد طرحها بثلاثة ايام فقط عبر القناة الرسمية له على “يوتيوب”.