نجل عمرو دياب يثير جدلاً كبيراً.. فهل يستعد للزواج؟

كتب امير فتحي في الجمعة 1 نوفمبر 2019 12:53 صباحاً - أثار عبد الله نجل النجم عمرو دياب جدلاً كبيراً بعد نشره مؤخرًا صورة مع فتاة، وعلق عليها بقلب ليؤكد ارتباطه بها اذ أظهرت الصورة وجود قصة حب قوية تجمع بينهما.

وتساءل بعض متابعي عبد الله عن موعد زواجه، بينما زعم البعض الآخر أن هناك إرتباط رسمي يجمع عبد الله بهذه الفتاة خصوصًا لوجود خاتم خطولة بيده، لكنه تجاهل الرد على كافة هذه التعليقات.

وعبد الله ليس الإبن الوحيد لعمرو دياب الذي يثير الجدل، فابنتيه كنزي وجنى تثيران الجدل دائمًا أيضًا بإطلالتهما وملابسهما الجريئة، بينما ابتعدت ابنته الكبرى نور عن الأضواء.