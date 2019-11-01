نواز الدين صديقي يحصد «التنين الذهبي» في «كارديف السينمائي الدولي»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تم تكريم الممثل الهندي نواز الدين صديقي بجائزة التنين الذهبي في مهرجان كارديف السينمائي الدولي لمساهمته في السينما. قدم الجائزة له المستشار العام لويلز، المملكة المتحدة، ميك أنطونيو.

بمشاركة الأخبار بين أتباعه، نشر نواز الدين على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram: “شكرًا لك السيد ميك أنتونيو، المستشار العام لويلز في المملكة المتحدة ومهرجان كارديف السينمائي الدولي لجائزة التنين الذهبي المرموقة”.

أقيم المهرجان في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر. وكان نواز الدين صديقي أيضًا عضوًا رسميًا في لجنة التحكيم للمهرجان.

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قد لا يتم تذكر الخطوة الأولى لـ نواز الدين صديقي في بوليوود، لكن الممثل بذل جهودًا جديرة بالثناء في هذه الصناعة ووصل إلى مستويات عالية.

قدم صديقي عدد من الأفلام، وقام ببطولة كوميديا ​​رومانسية، وبالوقت الحالي، انضم صديقي إلى زميله النجم سيف على خان نجم الموسم الثاني من سلسلة Sacred Games.

وتدور أحداث المسلسل حول صراع بين الخير والشر، متمثل في سيف على خان، الشرطي مُحارب الفساد والشر، في مواجهة نواز الدين صديقي، رجل العصابات الذي يُسيطر على مومباي، ويتحكم بكل ما يحدث بها من جرائم ومخالفات.