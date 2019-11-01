بوراك أوزجفيت يلتقي بأشهر شيف تركي في القصر الرئاسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لبى النجم التركي بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك» دعوة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان لحضور حفل اقامه في القصر الرئاسي احتفالاً باليوم الوطني التركي الـ96.

نجم «حريم السلطان» كان بين باقة من ألمع نجوم ومشاهير المجتمع التركي في مختلف المجالات ممن حضورا الاحتفالية، وأبرزهم الشيف التركي بوراك الذي حرص على التقاط صورة تذكارية مع النجم التركي، بالإضافة للفنان بولنت إينال الشهير بـ«يحيى».

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من ناحية أخرى، ينتظر بوراك أوزجفيت عرض مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو المسلسل الذي يعود به النجم التركي بعد غياب عن الشاشة، حيث كان مسلسل «حب أعمى» آخر عمل درامي عُرض له، وقد شارك في بطولته على مدى موسمين أمام الفنانة التركية نسليهان أتاغول.

يُذكر أن «قيامة عثمان» هو الموسم الجديد من المسلسل التركي التاريخي الأشهر «قيامة أرطغرل»، والذي قام ببطولته على مدى 5 مواسم، الفنان التركي إنجين التان.

من ناحية أخرى، استقبل بوراك أوزجفيت مولوده الأول من زوجته الفنانة التركية فهرية أفجان، أبريل الماضي، وقد اطلق الزوجان عليه اسم «كاران»