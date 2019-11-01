هازال كايا على العشاء مع زوجها بـ«لوك» رياضي يبرز حملها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رصدت الكاميرات الفنانة التركية هازال كايا الشهيرة بـ«فريحة» في أحدث ظهور لها خلال خروجها من سهرة عشاء جمعتها بزوجها الفنان والمخرج علي التاي وعدد من أصدقائهما.

هازال خرجت عن المألوف، وابتعدت عن الملابس الفضفاضة، وفضلت «لوك» رياضي لسهرتها، حيث بدت مرتدية «تريننج سوت» وردي، أبرز انتفاخ بطنها بشكل كبير، ولملمت شعرها للخلف، متخلية تماماً عن الماكياج.

أحد الصحفين سأل هازال: «كمّ ازداد وزنك خلال الحمل؟»، وهو السؤال الذي عكر صفو مزاج الفنانة الشابة، حيث ردت بعنف على الصحفي قائلة: «هذا عيب، هل يُعقل أن تطرح علي هذا السؤال؟»، حيث غادرت المكان برفقة زوجها سريعاً.

Advertisements

يُذكر أن هازال كايا التي احتفلت بزفافها إلى الفنان والمخرج علي التاي، فبراير الماضي، تنتظر مولوداً ذكراً، وقد اختارت له اسم «فكرت علي».

هازال تصغر زوجها بحوالي 14 عاماً، وقد اعلنت خطبتها إلى علي التاي مع بداية العام الجديد، وقرر الثنائي الزواج بعد علاقة عاطفية استمرت 5 سنوات.

من ناحية أخرى، عُرض لهازال كايا مؤخراً الموسم الثاني من مسلسل «حكايتنا» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي بوراك دينيز، ريها أوزجان، ياز جان كونايلي، الطفل عمر سيفجي، وغيرهم.