سيلينا جوميز تظهر مع حبيبها السابق.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أثارت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة سيلينا جوميز، التساؤل، عندما ظهرت مع حبيبيها السابق، صمويل كروس في مطعم “La Esquina” في حي سوهو بمدينة نيويورك.

الممثلة والمغنية البالغة من العمر 27 عامًا، ارتدت خلال اللقاء بدلة مخططة بالأبيض والأسود عند وصولها إلى المطعم، بعد وقت قصير وصل صمويل لنفس المكان.

ومن المعروف أن نجمة البوب سيلينا جوميز، قد واعدت صمويل لأول مرة في نوفمبر 2015، وظهرا سويًا في مرات قليلة، وظهرت علاقتهما للمرة الأولى عندما التقى الثنائي في مأدبة عشاء، حيث جلست سيلينا في أحضان صمويل في نوفمبر 2015، ثم شوهدا في إجازة معًا في يناير 2016 مع مجموعة صغيرة من الزملاء.

Advertisements

وبحلول شهر أغسطس عام 2016، نشر صموئيل رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام ثم حذفها على الفور.

صموئيل قال في الرسالة: سيلينا هي فتاة حقيقية ذات قلب حقيقي ومشاعر حقيقية، على الرغم من أننا اتجهنا في مسارات منفصلة، إلا أنني على الأقل أعرف أن الحب موجود، أحبك سيلي.

وعلى جانب أخر، كانت المغنية الأمريكية سيلينا جوميز أصدرت أغنية جديدة بعنوان “Lose You To Love Me” تحمل إشارة لحبيبها السابق جاستن بيبر.

وأشار جمهور سيلينا إلى أن الإغنية بمثابة وداع لصديقها السابق جاستن بيبر بعد زواجه رسميًا من عارضة الأزياء هايلي بالدوين، وإنهاء هذا الفصل من حياتها، مع كلمات تتضمن تلميح عن “سيلينا” بأنه تم استبدالها بأخرى في غضون شهرين.