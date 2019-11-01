ليندسي لوهان تنفق 15 ألف دولار في 10 أيام بفندق .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تكلفت فاتورة إقامة الممثلة والمغنية الأمريكية ليندسى لوهان، في نيويورك، مبلغ 14 ألفا و259 دولارا أمريكيا، مقابل إقامة 11 ليلة فى أحد الفنادق هناك.

وبحسب موقع الديلي ميل فإن النجمة العالمية البالغة من العمر 33 عاما، قد استخدمت، اسما مستعارا وهو “ليلى فلاورز”، بالإضافة إلى وجود ثلاثة من صديقاتها بغرف مجاورة لـ غرفتها، والتى تكفلت بهم أيضا لوهان، وفقا للفاتورة المفصلة المنشورة على موقع جريدة الديلي ميل.

وأنفقت ليندسي، ما يقرب من 600 دولار، منها 100 دولار على المشروبات غير الكحولية، و350 دولار على مشروبات كحولية، و42 دولارا على الوجبات الخفيفة و9 دولارات على عصى البخور، بالإضافة إلى 45 دولارا لسيارات الأجرة.

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وأقامت النجمة العالمية فى غرفة تكلفتها 775 دولارًا فى الليلة، والتى لم تشمل الضرائب التى تبلغ قيمتها 100 دولار فى الليلة، وطلبت النجمة الأمريكية من الفندق إضافة كماليات الغرفة التى أقامت بها إلى الفاتورة، بما فى ذلك الذهاب إلى الصيدلية ورش Lysol.

ومع نهاية إقامتها فى الفندق وصل المجموع الكلى لفاتورة ليندسي لوهان 14 ألفا و259 دولارا و89 سنتا، وبالرغم من الرقم الكبير إلا أن لوهان كان لها واقعة كبيرة فى 2012، حيث أنها أقامت بـ فندق Chateau Marmont، لكنها لم تقم بسداد الفاتورة التى وصلت إلى 46 ألف دولار، ما أدى إلى حظرها من الفندق.

يذكر أنه كانت آخر أعمال لوهان السينمائية فيلم Among the Shadows، الذى طرح فى مارس من العام الجارى، وذلك بعد 6 سنوات غياب عن شاشات السينما.

فيلم Among the Shadows دار حول محققة خاصة التي تحاول الكشف عن هوية من قام بـ قتل عمها مع الحفاظ على سرّ أنها من سليل الذئاب، شارك لوهان بطولة العمل مجموعة متميزة من الأبطال منهم جياني كابالدي و شارلوت بيكيت و دويمينيك ماداني، وغيرهم.