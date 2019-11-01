أول ظهور لبليك ليفلي بعد وضع طفلها الثالث من رايان رينولدز.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي، مجموعة من الصور للنجمة والمطربة الأمريكية بليك ليفلي برفقة زوجها النجم العالمي رايان رينولدز، في اول ظهور لها بعد وضع طفلها الثالث مطلع شهر أكتوبر الجاري.

بليك ليفلي، ظهرت مع رايان رينولدز وهما يتجولان في أحد شوارع ولاية نيويورك الامريكية بملابس شتوية بسبب برودة الطقس، بدون ابنائهما ليقضيان وقتا سويًا.

وكان ريان كشف في حوار لمجلة people الأمريكية، أنه اتفق مع بليك ليفلي على عدم المشاركة في أعمال فنية في نفس التوقيت حتى يبقى أحدهما مع أبنائهما جيمس، 4 أعوام، وانيز، عامين.

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وكانت النجمة والممثلة الأمريكية بليك ليفلى، قد حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها النجم والممثل العالمى ريان رينولدز، الذى أتم عامه الـ43 حيث حرص العديد من النجوم والنجمات على مشاركته تلك المناسبة مثلما حصل مع سلمي حايك وغيرها.

ونشرت النجمة العالمية بليك ليفلى، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام ظهرت فيها إلى جانبه وداعبته فيها على طريقة حركته الذى اشتهر بها خلال فيلمه The Deadpool الذى حقق نجاحاً كبيراً وردود أفعال واسعة أثناء عرضه.

علي جانب آخر عاش الثنائى بليك ليفلى وريان رينولدز أحداثاً سعيدة مؤخراً فقد بدأ الشهر باستقبالهما طفلهما الثالث، كما احتفلا قبلها فى وقت سابق بمناسبة عيد زواجهما السابع.

والجدير بالذكر أن ريان رينولدز تزوج من بليك ليفلي في 2012 بعد مرور عام على انفصاله عن زوجته النجمة العالمية سكارليت جوهانسون.