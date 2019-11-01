مؤسسة شاروخان الخيرية تُجري 120 جراحة لضحايا المواد الحارقة

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

النجم الكبير شاروخان بلا شك أحد أفضل الممثلين في الهند، ولكن إلى جانب كسب القلوب مع أدائه وأفلامه وسحره، يعد شاروخان أيضًا إنسانًا خيريًا رائعًا، يقوم بالكثير من تقديم يد المساعدة إلى من يحتاجون.

لا يتباهى النجم أبدًا بعمله الجيد، لكن من المعروف أنه يبذل قصارى جهده من خلال “مؤسسة مير”، وهي المنبر الخيري الذي يمتلكه ويشرف عليه شخصيًا، باعتباره جزء من المجتمع الذ يحمل همومه ويشاركه أفراحه.

تركز مؤسسة مير على إعطاء حياة أفضل لضحايا الهجوم الحمضي في الهند، كما تحرص المؤسسة على توفير عمليات جراحية للتأكد لإعادتهن إلى الحياة الطبيعية.

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شارك نجم سنة جديدة سعيد” تغريدة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشار فيها لقيام الجمعية بإجراء 120 من العمليات الجراحية للسيدات.

قال شاروخان، “شكرًا لك علىMeerFoundation لمبادرة #ToGetHerTransformed ونتمنى لكم حظًا سعيدًا وصحيًا للسيدات البالغ عددهن 120 سيدة اللائي تجرى لهن عمليات جراحية”.

على جبهة العمل، من المتوقع أن يعلن شاروخ عن مشروعيه المقبلين في عيد ميلاده. وفقًا لتكهنات المعجبين، سيكون فيلمه الجديد مع نجوم شباب.