أميتاب باتشان «يغار» من عيون إيشواريا راي

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

عاد النجم الكبير أميتاب باتشان لتقديم الموسم الجديد من برنامج “من سيربح المليون” النسخة الهندية، وذلك عقب تعافيه من وعكة صحية ألمت بها مؤخرًا، ودخل على أثرها المستشفى.

في الحلقة الماضية، فوجئ الممثل الكبير برد متسابقة ضيفة ببرنامجه، عندما امتدحت “عيون” ملكة جمال العالم السابقة الممثل ايشواريا راي زوجة ابنه على الهواء.

كان لأميتاب رد فعل مختلط على إجابة المتسابقة، وقال مازحا: “أشعر بخيبة أنك تعشقين “عيون” ايشواريا، كنت أنتظر أن تقولين أنك تعشقين عيناي أنا، لكن على كل حال سأنقل لها تحيتك”.

يذكر أن النسخة الهندية من برنامج “من سيربح المليون” قد عرضت لأول مرة في التليفزيون الهندي عام 2000، وقام باتشان بتقديم جميع المواسم السابقة باستثناء واحد فقط في 2007 عندما تولى شاروخان المهمة، وكان آخر عرض للبرنامج عام 2014.