أناقة النجمة نور ظفر خان تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباكستان

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
نجحت الممثلة التليفزيونية الباكستانية الشهيرة نور ظفر خان في سرقة الأنظار في اليوم الثالث والأخير من أسبوع الموضة في باكستان 2019 وحصلت أيضًا على جوائز من المصممة نفسها.
هوما عدنان، مصممة الأزياء الشهيرة، انتقلت إلى وسائل التواصل الاجتماعي وأثنت على الممثلة: “نور خان، مثال للجمال والرشاقة تمشي دون جهد لإغلاق عرضي”.
تميز اليوم الأخير من الحدث الترفيهي، بأنه حدثًا مرصعًا بالنجوم مع عروض حيوية نشطة، وكان تجربة لا تنسى بفضل المشاهير لدينا. حسبما قال أحد منظمي الحفل.
في السياق، كانت المصممة أمنة عقيل قد قدمت مجموعة من الأزياء المتنوعة ذات الألوان البراقة والمشرقة، ضمن أسبوع الموضة الباكستانى في مدينة كراتشى.
وتنوعت الألوان التي قدمتها عارضات الأزياء بين الأصفر، والفوشيا، والأسود.فكانت معظم الألوان تناسب فصل الربيع، تضفي بهجة على العرض، تنوعت كذلك التصميمات بين البناطيل، والفساتين، والتنورات، وغلب على معظمها “العصرية” والجرأة.
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