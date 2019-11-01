عامر خان يشترط حضور والدته للبدء في تصوير فيلمه الجديد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

النجم عامر خان على وشك البدء في تصوير مشاهد فيلمه الجديد “Lal Singh Chadda” الجديد، الذي يعد نسخة هندية جديدة من الفيلم الأمريكي Forrest Gump.

فيلم Lal Singh Chadda قريب جدًا من قلب عامر خان، وستحضر والدته زينة حسين، بينما يبدأ التصوير، ويريد الممثل أن تكون والدته أول شخص يصفق له.

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سيتم تصوير الفيلم في 100 موقع بالهند، حيث لا يؤمن الممثل بتلك الإعدادات التي تُقام داخل الاستوديو، مهما كانت التكلفة في سبيل محاكاة الواقع.

في السياق، قد قيل الكثير عن استعدادات النجم لدوره في الفيلم، حتى إنه خضع لتغيرات جسدية لتناسب شخصيته بشكل أفضل، كما انه مضظر إلى زيادة وزنه بمقدار 20 كلغ، أيضا، يقوم الممثل بتربية لحيته للحفاظ على مظهر بنجابي سليم وسوف يرتدي عمامة في بعض أجزاء الفيلم.

الفيلم كتبه أتول كولكارني، والفيلم من تأليف أدفيت تشاندان، وسيتم إنتاجه من خلال استوديوهات فياكوم 18 وأمير خان للإنتاج. من المقرر أن عرضه خلال عيد الميلاد 2020، العام المقبل.