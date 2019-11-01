النجمة رابي بيرزادا تحذر رئيس وزراء الهند

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حذرت المغنية الباكستانية رابي بيرزادا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي من هجوم انتحاري، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، بعد الغائه المادة 370 التي تتعلق بالحكم الذاتي في كشمير.

نشرت بيرزادا على Twitter صورة لنفسها وهي ترتدي ما يبدو أنه سترة انتحارية مُحملة بالمتفجرات، لتحذير رئيس الوزراء، فيها مودي وقد أثار ذلك غضبًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

قام العديد من متابعي رابي، التي تتخذ من لاهور مقرًا لها، بانتقادها، وقاموا بتوبيخها لاستخدامها المنصة العالمية بطريقة غير مسؤولة تعرض صورة سيئة لباكستان أمام العالم، الباكستانيون كانوا غير راضين عنها للترويج للصورة النمطية السلبية، قال حساب متابع: “أنت تعززين صورة الإرهابيين المسلمين ، والتي يتهمها الغرب والهند باكستان”.

Advertisements

في الشهر الماضي، نشر بيرزادا مقطعًا مدته 15 ثانية على موقع تويتر، وهي وسط مع بعض الثعابين والتماسيح وهددت بإطلاق هذه الزواحف على “مودي” أيضًا لما فعله بكشمير.

بدأت إدارة حماية الحياة البرية والحدائق في البنجاب إجراءات ضد رابي بيرزادا لانتهاكها قانون الحياة البرية عن طريق الحفاظ على الحيوانات البرية كحيوانات أليفة. كما أصدرت محكمة في لاهور مذكرة توقيف ضدها.