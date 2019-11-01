صورة تضع شاروخان في مرمى الانتقادات

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

شارك شاروخان صورة احتفالية بمناسبة ديوالي وهو يقف بجانب زوجته جوري وابنه الصغير أبرام، لكن الصورة تعرضت لانتقادات كبيرة، وبعض الآراء السلبية وغير المبررة من الناس، على خلفية مشاركته احتفال زوجته جوري خان في عيد الأنوار الهندوسي.

حصل شاروخان على بعض الانتقادات غير المبررة مؤخرًا بسبب صوره ديوالي التي نشرها النجم على تويتر في هذه المناسبة الاحتفالية، وهو ما دفع الممثلة المخضرمة والناشطة شبانة عزمي لدعم خان وعائلته.

Advertisements

وكتبت شبانة على موقع تويتر “دفاعًا عن خان الذي وضع علامة حمراء على جبهته، وهو أمر معتاد في مهرجان الأنوار”، ” هل يدعو وضع خان لعلامة وتقاليد في عيد الانوار إلى غضب الإسلاميين، إن الإسلام ليس ضعيفًا إلى درجة أنه ما زال مهددًا بما هو تقليد هندي جميل”.

في 27 أكتوبر، شارك نجم بوليوود صورة أظهرت كيف احتفلت عائلته بديوالي عن طريق تحميل صورة مع زوجته جوري وابنه الصغير أبرام، في الصورة، يمكن ملاحظة أن عائلة الممثل احتفلت بعيد الأنوار بطريقة دينية، عن طريق “تيكا” على جباههم.

في سياق أخر، كان شاروخان قد احتفل بعيد زواجه الـ28 مع زوجته جوري خان، حيث نشر صورة له مع زوجته المنتجة ومصممة الازياء.