هل تواعد كاترينا كايف الممثل فيكي كوشال في حفلة «ديوالي»؟.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

ربطت شائعات غير مؤكدة بين كاترينا كايف وفيكي كوشال لفترة من الوقت الآن، على الرغم من أن المصادر القريبة من كلا النجمين أكد أنهما “وحيدان للغاية ولا مواعدة بينهما”.

ما أن انتشر مقطع فيديو يضم ثنائي بوليوود كاترينا كايف وفيكي كوشال، في أثناء خروجهما معًا من حفلة ديوالي بصحبة صديق مشترك، حتى بدأت الشائعات تأخذ دورتها المعتادة على منصات التواصل الاجتماعي، المواقع الفنية.

على الرغم من أن الممثلين خرجا من الحفلة معًا، إلا كل واحد منهما استقل سيارته الخاصة، وفقًا لتقرير Timesofindia. com. قاموا بالتقاط صور مع معجبيهم الذين كانوا ينتظرون وعددًا من طاقم وسائل الإعلام قبل أن يسلكوا طريقهما.

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كانت الشائعات قد اكتسبت المزيد من الوقود عندما انتشرت تقارير لفترة قصيرة من أن النجمين سعملان معًا في فيلم قريبًا. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه التقارير بعد.

من ناحية أخرى، ينشغل فيكي بمشروعين مهمين مع المخرج شوجيت سيركار، وفي الوقت نفسه، أطلقت كاترينا مجموعتها الخاصة من منتجات التجميل تحت راية كاي باي كاترينا، كما انها لم تعلن بعد عن مشروعها التالي بعد “بهارات”.