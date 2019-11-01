لوك جديد للنجم رانفير سينج لأجل فيلمه الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

الفنان الهندي رانفير سينج حلق شاربه، وذلك من أجل دوره في فيلمه الجديد، والذي يحمل اسم “83” وهو سيرة ذاتية تروي قصة لاعب الكريكيت كابيل ديف، حيث تشاركه البطولة النجمة ديبيكا بادوكون.

شارك الممثل صورته الشخصية على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram في اللوك الجديد وهي الإطلالة التي نالت اعجاب عدد كبير من جمهوره ومشجعيه.

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أطلق لوك سينج تعليقات عدد كبير من جمهوره، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام، على المشاعر الطيبة وبالاضافة إلى الغزل الصريح من متابعيه الإناث.

لفت رانفير مؤخرًا انتباه مصارع WWE (الترفيه العالمي للمصارعة) والممثل في هوليوود جون سينا ​​، حيث نشر لاحقًا صورة له في Instagram. استجاب رانفير للاهتمام الذي أبداه نجم هوليوود، حيث علق على الصورة من قبل سينا ​​قائلا: “لا يمكن أن يراني”.

فيلم 83 هو فيلم درامي رياضي هندي باللغة الهندية ، من إخراج كبير خان وإخراج فيشنو فاردهان إندوري ، ساجد ناديادوالا ، ومادو مانتينا، وقد تقرر عرض ‘83، على شاشات دور العرض السينمائي في أبريل 2020. وفي الوقت نفسه، سيظهر الممثل أيضًا في فيلم الإثارة الشرطي القادم للمخرج روهيت شيتي Sooryavanshi،