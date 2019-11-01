شاهيد كابور يستعد لفيلم «The Jersey»

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

من المقرر أن يبدأ الفنان شاهيد كابور في تصوير العمل السينمائي الجديد «The Jersey» الذي يتصدر بطولته في نهاية شهر ديسمبر المقبل، وفق ما نشره موقع deccanchronicle الهندي.

الفيلم من إخراج جوتام تينواري Goutam Tinnauri، وهو نسخة جديدة من فيلم التيلجو الذي يحمل نفس الاسم، وقد قام ببطولة النسخة الأصلية ناني وشرادا سريناث.

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كان المنتجون ينتظرون في الأصل انتهاء الممثلة التي كانت مرشحة للدور راشميكا ماندانا، لكنها ارتبطت الآن بعدد من الأفلام مثل فيلم “سوبر 30”، بعدها عُرض الفيلم على ممثلة “باتلا هاوس” ميرال ثاكور، انسحبت كذلك، حتى وصل الدور عند الممثلة مريونال Mrunal، التي حددت مواعيدها على الفور، وسيتم الآن تصوير الفيلم في ديسمبر فصاعدًا.

يقول مصدر إن مريونال كانت جزءًا من فيلمين هنديين ناجحين - Super 30 مع هرثيك روشان Hrithik Roshan وBatla House مع جون ابراهام John Abraham.

يتناول «The Jersey» قصة لاعب الكريكيت يفعل كل شيء من أجل أن يستطيع ابنه دخول المنتخب، والعمل من إنتاج كاران جوهر، وسيصدر باللغة الهندية.