شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تسافر الليلة لـ"هاليفاكس" لإحياء أولى حفلاتها غدا بكندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة مروة ناجى للسفر بعد قليل لمدينة "هاليفاكس" بكندا استعدادًا لإحياء أولى حفلاتها هناك غدًا الجمعة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان "فاما للموسيقى والفنون العربية"، حيث تقدم الفنانة مروة ناجى مجموعة من أغانى الزمن الجميل للفنانة الراحلة وردة الجزائرية تحت شعار "حكايتى مع الزمان" وذلك بمصاحبة الأوركسترا الكندية العربية.

وغادرت مروة ناجى القاهرة منذ يومين متجهة إلى كندا، وذلك لعمل بروفات الحفلات المقرر إقامتها ضمن فعاليات المهرجان بمدينتى "هالفاكس وتورنتو"، حيث تقدم الفنانة الشابة نخبة من الأغاني الأكثر شعبية للراحلة وردة الجزائرية، والتى تركت أثرًا كبيرًا فى قلوب جمهورها بمصر والوطن العربى.

هذا وقد أعلنت إدارة مهرجان "فاما للموسيقى العربية" بكندا إن حفل الفنانة مروة ناجى المقرر إحياؤه غدًا بهاليفاكس "كامل العدد" وإن تذاكر الحفل قد تم بيعها بالكامل، وهو الأمر الذى أسعد ناجى كثيرًا، لأفته إلى أنها تلقت ترحابًا كبيرًا من الجالية العربية بكندا والتى قامت بترتيب جدول زمنى متكامل لها يجمع بين مواعيد البروفات وزيارات سياحية لأهم معالم كندا، والتى بدأتها الفنانة مروة ناجى بشلالات نياجرا حيث التقطت الكثير من الصور التذكارية هناك.