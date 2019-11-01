شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. جنيفر أنيستون ليست الأولى.. إلين دى جينريس في برنامجها عملاها مبوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن قبلة جنيفر أنيستون و المذيعة المثلية إلين دى جينريس البالغة من العمر ( 61 عاما ) في برنامج "Ellen DeGeneres show" أثارت ضجة كبيرة حول العالم، ليس فقط بتداول الصور بل بسلسلة من التكهنات حول رغبة جينفر أن تكشف عن هويتها الجنسية الجديدة.

الأمر لا يبدو مثل المتداول ، فالمذيعة إلين اعتادت أن تقبل النجوم والمشاهير من ضيوفها في البرنامج وهو ما يثير عادة الكثير من الجدل بعد انتهاء كل حلقة .

كانت قٌبلة إلين للنجم روب لوي عام 2014 من أكثر القبلات التي اثارت ضجة بوسائل الإعلام و ذلك بسبب طريقة إلين في تقبيله بقوة .

كما دخل قائمة النجوم الذين قبلتهم الين دي جينريس ببرنامجها الحواري الشهير الكثيرين ، و أبرزهم هوارد ستيرن و المذيع جيمي فالون ، كذلك النجمة بورتيا دي روسي زوجه إلين حيث حرصتا علي تبادل القبلات بالبرنامج .

مع جنيفر أنيستون

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الين و بورتيا



الين و جيمي فالون



الين و هوارد ستيرن



الين وروب لوي (1)