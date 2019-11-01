شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف مين صاحب كوب القهوة الشهير من GOT فى حلقته الرابعة من الموسم الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الممثلة الأمريكية إيمليا كلارك عن صاحب كوب القهوة الذى ظهر في الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير لـ Game Of thrones، وذلك في خلال حلقة The Tonight Show Starring JimmyFallon، الذى يعرض على شبكة NBC.

وصرحت كلارك خلال الفيديو الذى نشر على الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التغريدات تويتر، أنه أثناء حفلة جوائز الـ إيمى الماضية التي أقيمت في شهر سبتمبر، كشف لها الممثل الأمريكي كونليث هيل، صاحب شخصية لورد فاريس، أنه صاحب كوب القهوة الذى ظهر في المشهد.

وأكملت كلارك كلامها بطريقة ساخرة ومضحكة، أنه من الممكن أن يكون تحت تأثير المشروبات الكحولية، ولكنه وبالرغم من ذلك اعترف أخيرًا هيل بعد مرور أكثر من 4 شهور تقريبًا وقت الحفل على انتهاء المسلسل.

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وجاء اعترافها حول الشخص بعد أن عرض مقدم البرنامج فيديو من حلقة سابقى للمثلية الأمريكية صوفى تيرنر، التي صرحت أن صاحبة الكوب هي إيمليا كلارك حيث إن الكوب ظهر أمامها في المشهد.

وكانت قد شهدت الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير لـ المسلسل الأسطورى Game Of thrones، خطأ كبير حيث ظهر كوب من القهوة من ضمن أحداث الحلقة، والذى أثار ضجة كبيرة بين متابعى المسلسل على وسائل التواصل الأجتماعى المختلفة، ولم يكشف عن صاحب الكوب بالرغم من انتهاء العمل في مايو الماضى.

مسلسل Game Of Thrones بدأ عرضه فى عام 2011، ويعد من أشهر مسلسلات الخيال العلمى الدرامية، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ بداية عرضه على شبكة "HBO" الأمريكية، كما حصل على العديد من الجوائز، وهو يروى قصة ملحمية بين 7 ممالك تتصارع على العرش، وهو مقتبس عن السلسلة الروائية "أغنية الجليد والنار" للكاتب جورج مارتن، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدى، نيكولاج كوستير والدوا، بيتر دانكلينج، صوفى ترنر، مايسى ويليامز.