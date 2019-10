شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف GOT يعلن عن عودة التنين فى مسلسل House of the Dragon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المؤلف جورج آر مارتن صورة لـ تنانين، إعلانًا منه عن عودتهم في المسلسل الجديد House of the Dragon، وعلق على الصورة قائلا: "التنانين يعودون. لدينا ضوء أخضر لمسلسل خليفة لـ GAME OF THRONES، وسيطرح تحت اسم House of the Dragon، وبالتالي فأنه سيتركز على House Targaryen وسيستند إلى تاريخ خيال أرخماستر جيلدين الخيالي من سلسلة كتب FIRE & BLOOD". وبالتالي بدأت شبكة HBO التحضير لسلسلة جديدة مشتقة من مسلسل GOT والتي ستطرح تحت اسم " House of the Dragon"، وأعلن ذلك كايسى بلويز رئيس شبكة HBO بالأمس، كما نشرت بوستر مبدئى عن العمل الجديد.

تنانين جورج آر مارتن Advertisements السلسلة الجديدة ستكون من تأليف جورج آر. مارتن وريان كوندال ، وستتكون من 10 حلقات، تدور في الأيام الأولى من ويستروس ويركز على هاوس تاريجارين، وسيستند مسلسل "House of the Dragon" إلى كتاب "Fire & Blood" الخاص بمارتن، والذى يدور قبل 300 عام من أحداث "Game of Thrones"، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع " thewrap ". House Targaryen هي العائلة التي تتنتمى إليها دينيرس، وفاريس، وجون سنو، وسيقوم بإخراجه ميجيل سابوشنيك الذي أخرج العديد من الحلقات المفضلة لمحبي "GoT"، مثل "The Long Night" و"Battle of theBastards" و"Hardhome".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤلف GOT يعلن عن عودة التنين فى مسلسل House of the Dragon لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.