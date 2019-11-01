شكرا لقرائتكم خبر عن الشاب خالد يحيى حفلا غنائيا بموسم الرياض.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى نجم الراى الشهير الشاب خالد حفلا غنائيا ضمن حفلات موسم الرياض بالسعودية غدا الجمعة، حيث يبدأ الحفل فى السادسة مساء، ويستمر لمدة ساعتين فى حضور عدد كبير من محبى وعشاق النجم الجزائرى الشهير.

من المقرر أن يقدم الشاب خالد مجموعة من أهم و أشهر أغنياته التي يتفاعل معها محبوه وعشاقه من شتى أنحاء العالم، ومن ابرز هذه الاغنيات c'est la vie ، و didi، وعايشة" ، وغيرها من أغانيها الشهيرة التى حققت انتشار واسع فى الوطن العربى بالأخص، والعالم عامة.

يذكر أن الشاب خالد بدأ أولى أغانيه فى سن مبكر، ففى سن 14 شكل خالد أول فرقة تحت اسم "فرقة الخمسة نجوم"، وقد سجل أول أغنية منفردة له تحت اسم "Trigue Lycée" وكان للتغيير الكبير فى موسيقى الراى اثر فى تشجيعه على التقدم فى وقت مبكر ليصبح أشهر مطربى الرأى دوليا، ومنذ بداياته واعتمد ملك الرأى لوك خاص به وعرف بشعره الكثيف والشارب.