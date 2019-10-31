تراند اليوم : فيديو فاضح لفنانة مصرية شهيرة على السرير في غرفتها...



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو فاضح لفنانة مصرية شهيرة، وهي على السرير في غرفة نومها، وتوجه رسالة لمتابعينها بألفاظ خادشة للحياء.

الفيديو الذي تداوله النشطاء على نطاق واسع، نشرته الفنانة المصرية سما المصري، حيث ظهرت على سريرها وتعمدت لإثارة متابعينها بحركات إباحية بمؤخرتها.

وقالت في فيديو :" رساله للبنات اللي بتشقط رجاله مني ...الفيديو كامل علي قناتي علي اليوتيوب والرابط هنا في البايو وفي الاستوري...اعملواsscripe وفعلوا زر الجرس واشتركوا الان عشان هنخربها قريب....شرفي يابنت الكلب".

كما نشرت فيديو آخر، ووجهت فيه ألفاظ فاضحة وإباحية للمتابعين الذين يهاجمونها نتيجة الفيديوهات والصور العارية التي تنشرها، وقالت ": رساله لكل المتابعين بجد هتتفشخوا....الفيديو كامل موجود علي قناتي علي اليوتيوب والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الاستوري...اعملواsubscripe واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس...استنوا مفاجاه بأه".