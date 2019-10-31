حسن الرداد .. إكتشفه خالد يوسف وخلاف مع ميريام فارس وأخفى إرتباطه بـ إيمي سمير غانم

ميرنا وليد - بيروت - مع بداياته استطاع أن يلفت الأنظار، ومن عمل لآخر حصل ​حسن الرداد​ على فرصته في البطولة ليصبح مؤخراً واحداً من النجوم الشباب على الساحة، وتنوعت أدواره بين الكوميدي والتراجيدي حيث لا يصنف نفسه في لون واحد بل يحرص على التنوع من عمل لآخر.

الميلاد والنشأة

في الثاني من كانون الثاني/يناير عام 1984 ولد حسن نبيل حسن الرداد، في مدينة دمياط، ووالده هو الممثل نبيل الرداد، وقد نشأ مع أسرته قبل أن ينتقل إلى القاهرة، من أجل أن ينتهي من دراسته الجامعية، فحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة وتخرج من قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعلى الرغم من استقراره في القاهرة لكن حسن الرداد يعشق أسرته كثيراً، وقد توفي شقيقه في حادث بالسيارة التي كان يقودها الرداد وكان معه شقيقه الأكبر فادي ووالدته، لكن العناية الإلهية أنقذته هو ووالدته، بينما توفي شقيقه.

وقالحسن الردادإن السبب في ذلك هو أنهما ظلا ثلاث ساعات في السيارة بسبب مؤتمر للرئيس محمد حسني مبارك، ووصفه بأنه السبب في وفاة شقيقه وقتها، إذ أنهما اضطرا لأن يسيرا في طريق الاسماعيلية، وقد توفي بعدها في العام نفسه والده، وهو في عمر الـ49 عاماً مقهوراً على شقيقه.

​خالد يوسف​ إكتشفه والإنطلاقة مع ​نور الشريف​

ظهرحسن الردادلأول مرة على الشاشة في عام 2001 وذلك من خلال فيلم "جاءنا البيان التالي" مع محمد هنيدي، لكنه لم يحقق وقتها أية بصمة وبعدها أعلن المخرج خالد يوسف عن حاجته لوجوه جديدة تشارك في فيلم "خيانة مشروعة"، فقرأ حسن الرداد الاعلان في معهد التمثيل وتقدم بالفعل ليحصل على الدور، بعدها أوصت سميرة محسن نور الشريف لكي يعطيه فرصة في مسلسله "الدالي"، وكانت بالفعل الانطلاقة للرداد وسط الكثير من الوجوه الجديدة التي قدمها نور الشريف في العمل وقتها، وفي عام 2008 شارك في "كاريوكي" و"بلد البنات"، وبعدها بعام حالفه الحظ ليشارك في مسلسل ​يحيى الفخراني​ ابن الارندلي، ورشحه المخرج يسري نصر الله ليلعب دور البطولة أمام ​منى زكي​ في فيلم "احكي يا شهرزاد" ليحصل على أول بطولة له، وشارك أيضاً في مسلسل "الجماعة".

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وعاد حسن الرداد للتعاون مع خالد يوسف في مساحة أكبر من فيلمه الأول، وذلك من خلال فيلم "كف القمر"، وشارك في مسلسل "نونة المأذونة" مع ​حنان ترك​ ومع ​ياسمين عبد العزيز​ في "الانسة مامي" و"جوازة ميري"، ومع ​حورية فرغلي​ في "نظرية عمتي"، وقدم مسلسل "آدم وجميلة" مع ​يسرا اللوزي​ والذي حقق نجاحاً كبيراً، وقدم بعدها "​حق ميت​"، وشاركحسن الردادأمام ​هيفا وهبي​ في مسلسل "​مولد وصاحبه غايب​"، كما شارك ​ميريام فارس​ تجربتها الدرامية "اتهام"، وقدم بعدها "مدرسة الحب" و"عشان خارجين" و"عقدة الخواجة" و"​عزمي وأشجان​" و"الزوجة الـ18".



خلاف فني بينه وبين ميريام فارس

بمجرد الإنتهاء من تصوير مسلسل "​إتهام​"، بدا الخلاف واضحاً بين ميريام فارس وحسن الردادالذي لم ينكر الأمر، وقال إنها إنزعجت لتصدره الأفيش الخاص بالمسلسل في مصر، بينما لم تعجبه هو الأفيشات والإعلانات التي كانت في العالم العربي، كما إعترف بأنه كان هناك تعارض فني أيضاً في وجهات النظر اثناء التصوير، ولكن مع الوقت تم التواصل بينهما ولكنه على العكس، وبعد تعاونه مع هيفا وهبي وصفها بـ"مزة العالم العربي"، وبأنها أجمل الجميلات.

أخفى إرتباطه بـإيمي ​سمير غانم​ووالدها أحرجه على الهواء

أثناء تصوير فيلم "زنقة ستات" بدأت قصة الحب تتسلل إلى قلبيحسن الردادو​إيمي سمير غانم​، لكنهما نفيا الأمر وأصرا على أن العلاقة هي علاقة زمالة فنية فقط، وتهرب الرداد من اعلان الأمر بالرغم من مرور سبع سنوات على القصة، وكونا وقتها ثنائياً فنياً إذ ظهرا سوياً في اعلان وهي ترتدي فستان الزفاف، وأيضاً شاركا في أكثر من عمل فني وأرجعا السبب وقتها لوجود كيمياء فنية بينهما، حتى قام والدها سمير غانم بالاعلان عبر احد البرامج عن أن الرداد تقدم ليخطب ابنته، وهو ما إعتبره الكثيرون وقتها بانه إحراج لـحسن الردادوالذي أصرَّ على تحفظه عن إعلان الأمر، ليفاجئ الجمهور بنشر صور عقد القران وبعدها صور حفل الزفاف والذي اقيم في الجونة وقد ارتدى الرداد بدلة زرقاء لهذه المناسبة لتناسب إقامة الحفل على البحر، وقد أعلن بعدها بأنهما تزوجا سريعاً قبل إقامة منزلهما الزوجي، لأنهما أرادا الزواج وأن لا يعطلهم شيء عن ذلك.