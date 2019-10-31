تراند اليوم : بملابس جريئة..رقصة ساخنة لفنانة متهمة بالظهور الإباحي مع خالد يوسف...



نشرت فنانة مصرية شهيرة، متهمة بالظهور مع المخرج خالد يوسف في الفيديوهات الإباحية، فيديو وهي تؤدي رقصة مثيرة بملابس جريئة احتفالًا بعيد ميلادها.

الفنانة المصرية ميرهان حسين- والتي نفت علاقتها بفيدوهات خالد يوسف في محضر رسمي-، نشرت مقطع فيديو لها، عبر خاصية "ستوريرز"، وهي ترقص بطريقة مثيرة مرتدية ملابس قصيرة، احتفالًا بعيد ميلادها الـ37.

وظهرت الفنانة المصرية مرتدية تنوره قصيرة، ورقصت بشكل مثير على أنغام الأغاني، وأعياد الميلاد، وهو ما أثار استغراب متابعيها، لظهورها بهذه الملابس والرقص بشكل جرئ، فيما قام البعض بتهنئتها بعيد ميلادها.

وكانت صحيفة "الوطن" المصرية، قد اتهمت الفنانة ميرهان حسين بأنها ضمن الفنانات اللاتي ظهرن في فيديوهات إباحية مع المخرج خالد يوسف، وهو ما نفته وتقدم محاميها، ببلاغ للنائب العام ضد رئيس تحرير جريدة "الوطن" المصرية والقائمين عليها بتهمة نشر أخبار كاذبة عن موكلته بإدراج اسمها ضمن المتورطين في قضية ”الفيديوهات الجنسية“ مع المخرج خالد يوسف.

وطالب المحامي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجريدة والقائمين عليها، وتحريك دعوى جنائية وتقديمهم للمحاكمة؛ لارتكابهم "جريمة السب والقذف في حق الفنانة ميرهان حسين".

أثارت الفنانة #ميرهان_حسين ضجة بمقاطع من عيد ميلادها، حيث نشرت على خاصية "ستوريز" فيديو لوصلة رقصها بتنورة قصيرة خطفت الأنظار. pic.twitter.com/9mmJmhmjXy — Layalina.com (@layalina) October 31, 2019

— Layalina.com (@layalina)