تراند اليوم : حقيقة سحب الجنسية من “حليمة بولند” بعد ضبطها تمارس عملا فاضحا

شن ناشطون كويتوين حملة شعواء ضد الفنانة الكويتية حليمة بولاند بعد نشرها فيديو فاضح وهي ترقص مرتدية البرقع .

ووجه السياسي الكويتي البارز حمد الشهابي دعوة عاجلة لأمير الكويت لسحب الجنسية منها وقال ” انها عار على الكويت فهي لا تخجل من ان تسير عارية في الشارع طالما ذلك يحقق لها المزيد من الشهرة والاعجابات .

واضاف ” هي حرة في نفسها لكن ان تسخر من الزي الاسلامي وترقص بشكل فاضح وهي ترتدي البرقع فذلك ليس اهانة للمسلمين في الكويت بل هي اهانة لكل مسلم في العالمين العربي والاسلامي واهانة ايضا للاسلام فلماذا نسمح لهذه الشيطانة بحمل الجنسية الكويتية وتشويه صورة الكويت في اذهان المسلمين في العالم العربي والاسلامي.

وكانت الفنانة والإعلامية الكويتية، حليمة بولند، الكثير من الجدل، بعد نشر مقطع فيديو على حسابها الرسمي على “سناب شات”. تداول العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، ما تسبب في ضجة كبيرة، ولاحقتها العديد من الانتقادات، خاصة مع فستانها الضيق.

ارتدت حليمة بولند فستانا ضيقا مع البرقع على وجهها، وأدت حركات راقصة على نغمات إحدى الأغنيات. وتسببت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، في إثارة انتقادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا وأن شريط الفيديو قد نشر وهي ترتدي البرقع، وهو ما اعتبره البعض منافي للحشمة، أو كونه يتعارض مع العادات والتقاليد البدوية السعودية خاصة والعربية عامة.