ديما قندلفت تختتم “أكلناها” مع باسم ياخور

متابعة بتجـــــــــــرد: بعد عدة حلقات أثار بها الجدل بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن النجم السوري باسم ياخور عن الحلقة الأخيرة من برنامج “أكلناها”.
وفي التفاصيل نشر ياخور البرومو الإعلاني للحلقة الأخيرة والتي ستكون مع النجمة السورية ديما قندلفت يوم الخميس، وعلّق: “أكلناها الحلقة الاخيرة مع ديمة قندلفت شكرا الكم شكرا لمتابعتكم وكل برنامج وانتوا بخير اصدقائي”.
تجدر الإشارة إلى أن البرنامج حقق نجاحًا ملحوظًا ونسب مشاهدة مرتفعة طيلة فترة عرضه.
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