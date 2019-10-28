إنجى خوري تثير الجدل بظهورها شبه عارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت عارضة الأزياء اللبنانية إنجى خورى الجدل بعد ظهورها شبه عارية مؤخرا وهى ترقص مع أحد الشباب فى أحمد أماكن السهر بطريقة مثيرة على أغنية "إنت حبيبى" وقام الشاب بالتقرب منها وتقبيلها .

وتعرضت عارضة الأزياء اللبنانية إنجى خورى لعدد من الإصابات مؤخرا نتيجة الاعتداء الجسدي عليها من قبل المطرب اللبناني آدم- على حد قولها- ونشرت بعض الصور عبر الاستورى الشخصى لها بموقع انستجرام تشير بذلك وكشفت خلال مقطع فيديو نشرته آثار الإصابات التى تعرضت لها نتيجة اعتداء المطرب آدم عليها.

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