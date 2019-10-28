رانيا يوسف تكشف عن أفضل أزواجها السابقين

قالت الفنانة رانيا يوسف إنا لا تريد أن تتذكر أيا من أزواجها الثلاثة السابقين، وذلك خلال لقائها مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض كاملًا الأحد على شاشة "روتانا سينما".



وأضافت رانيا يوسف أن أفضل زوج من ازواجها الثلاثة هو الأخير المهندس طارق عزب، أما عن أسوأهم فأجابت قائلة: "هو عارف نفسه بقى".



وسجل برنامج "عرب وود" المذاع على شاشة قناة "روتانا سينما" لقاء مع الفنانة رانيا يوسف يعرض اليوم الأحد، ونشرت صفحة البرنامج على موقع "إنستغرام" مقتطفات من اللقاء منوهة إلى أنه سيعرض كاملا في حلقة الغد.

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