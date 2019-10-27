الراقصة المنقبة في السعودية تُغضب لجين عمران.. والأخيرة لم تسلم من التعليقات السلبية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواصل ردود الفعل الغاضبة على الفتاة السعودية المنقبة التي اجتاح مقطع فيديو لها وهي تتراقص وسط مجموعة من الشباب والفتيات على هامش إحدى فعاليات موسم الرياض الترفيهي.

وتتصدر "الفتاة المنقبة" قائمة الأكثر بحثًا على جوجل في السعودية، نظرًا لتصرّفها الذي لم يكن مألوفًا في الوسط المحلي، فظهرت الفتاة بالزي السعودي التقليدي، مرتديةً عباءة سوداء ونقابها، ترقص بحماس واحتراف على أنغام الموسيقى في المكان.

لحظات على نشر الفيديو عبر مواقع التواصل وتحديدًا "تويتر" كانت كفيلة لتعرّضها لهجوم واسع من المغرّدين السعوديين الذي طالبوا بمعاقبتها تحت لائحة الذوق العام التي جرى العمل بها مؤخرًا وتتضمن بنودًا حول احترام العادات والتقاليد.

كما أبدى الفيديو غضب الإعلامية السعودية لجين عمران التي احتفلت بعيد ميلادها الـ 42، فعلقت:" للأسف في ناس فاهمين الانفتاح والتطور بشكل يثير الاشمئزاز".

فتفاجأت لجين بتعليقات ضدها؛ إذ تداول مغرّدون مقاطع فيديو وهي تتراقص في أحد الأماكن، ليردّ عدد آخر مدافعًا عن الإعلامية بأن الفيديو المسرّب لها كان في حفل زفاف.

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في المقابل قال مغرّدون سعوديون بأن موسم الرياض الترفيهي ظهر خلال فعالياته العديد من المواقف التي يجب اتخاذ الاجراءات بحقها، مثل القبلات، والرقص، وارتداء لباس جريء، وهو ما أثار استياءهم، مشدّدين على أنها ليست مناسبة للمجتمع، في وقت اعتبر فيه آخرون بأن الأمر يجب ألا يستدعي كل هذه الضجة، خاصة وأن الأجواء هي ترفيهية ولم يكن هناك موقفٌ يُثير الغضب بهذه الطريقة، بل إن الحضور التزموا بالتعليمات.

يذكر أن النائب العام في المملكة العربية السعودية وجّه السبت بإلقاء القبض على الفتاة المنقبة بتهمة إخلالها بآداب وشروط الذوق العام.

ويعدّ "موسم الرياض"، أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 التي أُطلقت على مستوى المملكة بدءًا من العام 2019 وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية.

وتصل مدة المهرجان الذي يقام في العاصمة الرياض إلى 70 يومًا بدأت في الـ 11 من تشرين الأول، ويتوقع أن يستقطب 20 مليون زائر، فيما يصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعًا بمساحة 14 مليون متر مربع.