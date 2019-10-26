بالفيديو| رانيا يوسف: "مبحبش حد يسألني عن نادية الجندي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "عرب وود"، على موقع "إنستجرام"، جزء من لقاء مع الفنانة رانيا يوسف، من المقرر عرضه على قناة روتانا سينما.

وردًا على سؤالها بشأن علاقتها مع الفنانة نادية الجندي، قالت "مبحبش حد يسألني عن نادية الجندي، هي مش صاحبتي كان بينا عامل مشترك، كانت متزوجة من أستاذ محمد مختار وأنا كنت متزوجة منه، العامل المشترك اللي ما بينا خلص".

جدير بالذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسلها الجديد "الآنسة فرح"، والذي يشاركها في بطولته أسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، إخراج أحمد الجندي.