فيفي عبده تنشر صورة مثيرة مع ياسر جلال!

كتب امير فتحي في السبت 26 أكتوبر 2019 03:55 صباحاً - تواصل الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده نشر صور من فيلمها “امرأة وخمس رجال” مستعرضة النجوم الذين شاركوها بطولة الفيلم. فقد نشرت فيفي عبده صورة جديدة جمعتها بالفنان ياسر جلال والذي ظهر فيها عاري الصدر بينما كانت فيفي تمسك سلسالا في رقبته باصبعها. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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