أشهر عارضة محجبة تناقش مستقبل الموضة في السعودية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تصل أشهر عارضة محجبة في العالم حليمة عدن، إلى السعوديّة في بداية الشهر القادم للمشاركة بحلقة للمناقشة حول مستقبل الموضة في المملكة ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يُشكّل تظاهرة ثقافية من المنتظر أن تستقطب أكثر من 20 مليون زائر خلال الفترة الممتدة بين 11 أكتوبر و15 ديسمبر. ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 تتوزع على 12 موقعاً. وتضمّ إحدى فعاليات هذا الموسم محاضرات، وورش عمل، وحلقات نقاش تركّز على التحدّيات، والاتجاهات، والتطورات الراهنة على الصعيدين الإقليمي والعالمي في مجال صناعة الموضة.



يشار إلى أن "عدن" التي تعيش حماساً للقاء المشاركين بهذا الحدث وتستعد لتبادل الأفكار معهم، تبلغ من العمر 22 عاماً. وهي أول عارضة محجبة تشارك في أهم العروض العالميّة وتظهر على غلاف أشهر المجلات. علماً أنها ولدت في كينيا داخل مخيّم للاجئين عاشت فيه حتى بلوغها السادسة من العمر، ثم انتقلت برفقة عائلتها إلى الولايات المتحدة. وكانت أول عارضة محجبة تشارك في مسابقة جمالية في الولايات المتحدة. لتوقّع بعدها عقداً لمدة 3سنوات مع IMG Models لأشهر شركات عرض الأزياء في العالم.

