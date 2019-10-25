خمنوا من هو النجم السوري الذي رفضت جيني إسبر الزواج منه ووصفته بـ”النسونجي”؟

كتب امير فتحي في الجمعة 25 أكتوبر 2019 09:55 مساءً - تحدثت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ في العديد من تفاصيل حياتها الخاصة، ولاسيما طلاقها من المنتج عماد ضحية، مشيرةً إلى أن عدم إفصاحها عن الموضوع حينها لم يكن فقط بسبب تعرضها للخيانة، قائلةً:”هنالك عدة أشياء أسوء من الخيانة وهي أن تعيش مع شخص يعاملك بدون اهتمام في المنزل”.

وتحدثت أيضاً خلال حلولها ضيفة ضمن برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الممثل السوري ​باسم ياخور​ عن الشائعات التي طالتها كثيراً حول زواجها من ممثلين سوريين، فطلب منها ياخور ان تختار بين الممثلين ​طلال مارديني​ ومعتصم النهار وقصي خولي الزوج المثالي لها، فأجابت:”طلال مارديني نسونجي كتير وأنا مافيني، ومعتصم النهار متزوج، والأنسب هو قصي خولي لأنه أنضج”.

وأضافت ان مارديني طلب الزواج منها لكنها رفضت.

ومن الأسئلة المحرجة التي حاول ياخور طرحها على إسبر، كان،” من هي الممثلة التي كانت أقل إقناعاً وسطحية بأدائها من بين ديمة بياعة، ديمة الجندي، كندة حنا، أم نسرين طافش”؟، فرفضت إسبر الإجابة وقررت الأكل من الطبق الذي كان أمامها.

وفي الختام فضلت إسبر زميلتها الممثلة أمل عرفة على الممثلة سلافة معمار بسبب الأقدمية في المجال الفني، وقالت أن عرفة تستحق أجراً أعلى.

