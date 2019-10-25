كشفت الفنانة رانيا يوسف عن أمرين لا تفضل الحديث عنهما في حياتها الشخصية. وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج عرب وود: لا أحب الحديث عن الفنانة نادية الجندي، وما يتردد بشأن وجود خلاف بينى وبينها. اقرئي ايضا : طليق بوسي يفتح النار عليها ويكشف علاقتها العاطفية مع نجم شهير Advertisements وأضافت رانيا يوسف قائلة: الأمر الثاني: لا أحب الحديث عن زيجاتي الثلاثة، وأكره الحديث عنهم وأعتبر نفسى نسيت ليلة زواجي منهم. يذكر أن رانيا يوسف تقوم حالياً بتصوير دورها في مسلسل الآنسة فرح، والذي يشاركها البطولة معها أسماء أبواليزيد.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف تتحدث عن أمورها الشخصية: «نسيت ليلة زواجي من هؤلاء الرجال» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.