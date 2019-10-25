فن ومشاهير

وصول أضخم حيوان في العالم إلى السعودية

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 أكتوبر 2019 10:15 صباحاً - مشاركة

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نشر موقع الهيئة العامة للترفيه في مقطع فيديو يظهر وصول أضخم الحيوانات النادرة إلى “موسم الرياض”.

ويوثق المقطع الذي تصل مدته دقيقة واحدة مراحل نقل “فيل” عبر طائرة شحن من إيطاليا إلى الرياض، فيما عبر العديد من المتابعين عن إعجابهم بفكرة إحضار فيل من إيطاليا لمشاهدته في “موسم الرياض”.

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و”موسم الرياض”، هو أحد مهرجانات السعودية الـ 11 التي أطلقت على مستوى المملكة، بدءا من العام 2019 وتصل مدته إلى 70 يوما، بدأ في 11 أكتوبر الجاري، ويصل عدد فعالياته إلى أكثر من 100 فعالية، تتوزع على 12 موقعا بمساحة 14 مليون متر مربع.

ويعتبر “الفيل الإفريقي” أكبر حيوان في العالم، ويعيش في 37 دولة في إفريقيا، وهو أكبر وأضخم من الفيل الآسيوي، ولذلك فهو يحتل مكانة “أكبر حيوان في العالم”.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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