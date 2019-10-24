شاهد: رقص “نجاح المساعيد” أثناء عقد قرانها على شاب يثير ضجة وسط انتقادات بسبب فرق العمر...

تناقل رواد التواصل الاجتماعي على نطاق واسع،اليوم الأربعاء، نبأ عقد قران الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، على شخص غير معروف، حيث انتشر لهما مقطع فيديو وهما يرقصان فيه خلال حفل خاص بهما، دون تأكيد أو نفي من قبل “نجاح” حتى الآن. وأظهر مقطع الفيديو نجاح المساعيد ترقص مع زوجها الجديد، في حفل زفاف تبيّن من الفيديو أنه عائلي، حيث كان الحضور قليلا، وتداول رواد مواقع التواصل الفيديو على نطاق واسع، وسط انتقادات من قبل بعض المعلقين على فرق العمر بين الزوجين حيث بدا أن “نجاح” تزيد عنه في السن كثيرا.

وانتقد متابعون على السوشال ميديا فرق العمر بين “نجاح” وزوجها الجديد، حيث تجاوز عمرها الـ 42 عامًا، في حين ظهر زوجها في العقد الثالث من عمره، بينما بارك صف آخر لهما الزيجة، ودخل المتابعون في اشتباك سويًا بسبب انتقاد فريقا منهم مسألة فرق العمر والسخرية منها، ورفض البعض الآخر هذا الأسلوب في الانتقاد. وذكر البعض على موقع “تويتر” اسم الزوج ومعرفتهم به، مؤكدين أنه ضابط برتبة “ملازم” ويدعى عامر ركاد السردي، دون تأكيد ذلك من مقرّبين أو من الشاعرة.