المذيعة جويس عقيقي تفجّر غضبها على سمير صفير وتدفعه: صرمايتي بتشرفك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشر مقطع فيديو للملحن اللبناني المثير للجدل سمير صفير وهو يصرخ بوجه مراسلة تلفزيون MTV، الصحفية اللبنانية جويس عقيقي.

وبدا واضحًا أن صفير أراد الإدلاء برأيه أمام الكاميرا بعد خطاب الرئيس اللبناني مشيل عون، إلا أن المراسلة رفضت، فهاجمها بكلمات خارجة وبأسلوب غير لائق.

وقال صفير لجويس: أنا بدي أحكي، قبل ما انت تحكي، فردت عقيقي: اتركني لأعمل شغلتي المهنية، فوصفها صفير بصحافة العهر، لتخرج المذيعة عن طورها وتصرخ بوجهه طالبة منه احترام نفسه.

لاحقًا ازدادت حدة النقاش؛ إذ دفعت جويس صفير وتوجهت إليه قائلة: عيب عليك، صرمايتي بتشرفك!

وضج موقع تويتر بالتعليقات على تلك الحادثة، حيث وصف البعض سمير صفير بقليل الاحترام، ولاموه على طريقة صراخه وأسلوبه مع المذيعة عقيقي.

وتعقيبًا على الحادثة، قال الإعلامي اللبناني جو معلوف: "اليوم تولّى سمير صفير مهمة تحريض الناس للنزول إلى الشارع عبر الشتم والإهانات نيابة عن بعض السياسيين".

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وقالت الإعلامية ديما صادق: "تضامنا بالأمس مع زملاء ال otv و خاصة الزميلة @josephinedeeb لما يتعرضون له من مضايقات في الشارع من قبل الثوار. و هذا تضامن مطلق اليوم مع الزميلة @AkikiJoyce التي تعرضت لاعتداء من قبل العونيين وهي تغطي تظاهرتهم أمام قصر العدل. زملائي من كل المحطات، كونوا بخير".