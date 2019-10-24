نجاح المساعيد غاضبة بعد ضجة فيديو رقصها في عقد قرانها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الشاعرة الأردنية الإماراتية نجاح المساعيد، إنّه تم انتهاك خصوصيتها بتسريب مقاطع فيديو لها وهي ترقص في عقد قرانها على شخص يعمل ضابطاً ويدعى عامر ركاد السردي، معربًة عن غضبها إزاء ذلك.

ونشرت نجاح المساعيد، صورةً عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" جمعتها بزوجها الجديد الذي يصغرها بـ 14 عاماً مؤكدةً أنّها رغم غضبها من هذا التسريب لمقاطع الفيديو إلا أنها سعيدة بالتبريكات والتهاني التي تلقتها.

وعلقت الشاعرة على الصورة قائلةً: "رغم زعلي من تسريب الفيديوهات وانتهاك خصوصية خطوبتي ولكن مباركتكم لي شيء أسعدني شكرا لكم متمنية السعادة للجميع".

ودونت في أسفل الصورة رسالة جاء فيها: "ألف مبروك للشاعرة نجاح المساعيد عقد قرانها على الضابط عامر السردي".

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الشاعرة الأردنية الإماراتية نجاح المساعيد أنها تعمدت إثارة الجدل حول خطبتها وأنها قامت بتسريب الفيديوهات كي تحدث ضجة حول عقد قرانها، موضحين أنه لم يتم انتهاك خصوصيتها كما تدعي، وأنه من العيب عليها الغضب من فعل هي التي قامت به خاصًة أنها ليست صغيرة وأنها متزوجة سابقًا ولديها أبناء.

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وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي، بنبأ عقد قران الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، على الضابط عامر السردي، حيث انتشر لهما مقطع فيديو وهما يرقصان فيه خلال حفل خاص.

ورقصت الشاعرة التي تحمل الجنسيتين الأردنية والإماراتية، مع زوجها الجديد، في حفل زفاف تبيّن من الفيديو أنه عائلي، حيث كان الحضور قليلًا، وتناقل رواد التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع، وسط انتقادات من قبل بعض المعلقين على فرق العمر بين الزوجين حيث بدا أن "نجاح" تزيد عنه في السن كثيرًا.

وانتقد متابعون على السوشيال ميديا فرق العمر بين "نجاح" وزوجها الجديد، حيث تجاوز عمرها الـ42 عامًا، في حين ظهر زوجها في العقد الثالث من عمره، بينما بارك صف آخر لهما الزيجة، ودخل المتابعون في اشتباك سويًا بسبب انتقاد فريق منهم مسألة فرق العمر والسخرية منها، ورفض البعض الآخر هذا الأسلوب في الانتقاد.

وكانت نجاح المساعيد زوجة رجل الأعمال الليبي وليد السيد القذافي، وهو ابن عم معمر القذافي، وأنجبت منه ولدين جاسر وسلوان، وابتعدت عن الشعر والإعلام لتتفرغ لحياتها الأسرية، لكنها أقدمت على الطلاق منه بسبب خلافات شخصية وعاشت فترة عزلة بعد الطلاق.

جدير بالذكر أن الشاعرة نجاح المساعيد تعد من الأسماء الشعرية المميزة، والتي فرضت نفسها على الساحة من خلال قصائدها، وكان لها العديد من البرامج الشعرية في عدد من القنوات والإذاعات الخليجية، وذلك قبل انقطاعها في 2006، ومنها برنامج نغم القوافي، وخيمة فبراير، وخيمة أبها، ونسايم ليل، وغيرها، وقد عادت منذ شهور بإطلالة جديدة عبر برنامج دانات.