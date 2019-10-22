تراند اليوم : طليقة "خالد يوسف" تفتح النار على "محمد رمضان" بسبب "حمو بيكا"

انتقدت الإعلامية ياسمين الخطيب، موقف نقابة الموسيقيين في مصر بعد رفضها الترخيص لمطرب المهرجانات الشهير "حمو بيكا"، مقابل السماح للممثل محمد رمضان بإقامة حفلات غنائية رغم كونه ليس معتمدًا كمطرب من قبل النقابة.

وكان "حمو بيكا" الذي يكتسب شعبية واسعة بين الشباب خاصة في مصر فتح النار مؤخرًا على نقابة الموسيقيين لعدم سماحها له بالغناء، وهدد بأنه سيقود ثورة ضدها إذا لم تمنحه الترخيص لممارسة الغناء.

ودافعت عرب الخطيب وهي طليقة المخرج والبرلماني خالد يوسف عن هذا اللون من الأغاني في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وقالت الخطيب: "أغاني المهرجانات فن شعبي يُعبر عن هموم وأحلام طبقة قوامها السواد الأعظم من الشعب المصري. المهرجانات فن الغلابة، وليس من حق أحد أن يفرض عليهم ما يسمعوه ويحرمهم مما اختاروه، بحجة إفساد الذوق العام!".

وأضافت: "أما عن قرار منع الحفلات، فإذا كانت أسبابه أمنية، على المسؤولين أن يمنعوا حفلات محمد رمضان أيضاً، لأنها تجتذب نفس الجمهور".

ومضت متسائلة: "وبعدين تعالى هنا.. مين فينا مابيسمعش "مافيش صاحب يتصاحب" ولا "تبقى معدية" ولا.. ولا..؟!. ده عبد العزيز محمود اللي غنى من ألحان السنباطي، له أغنية اسمها "يا شبشب الهنا يا ريتني كنت أنا"! قال ذوق عام قال.. ده انتو فيكو العبر.. فيكووو الدخلاوي".