وعد العساف تفضح برنامج "ملاك": طلبوا مني استفز فيحان وتوجه للأخير رسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ بث الحلقة الماضية من برنامج "حراك مع ملاك" للإعلامية ملاك الحسيني، لم تهدأ مواقع التواصل الاجتماعي من المد والجزر حول ما صاحب تلك الحلقة من أحداث ومواقف سواء من مقدمة البرنامج ملاك الحسيني أو من ضيوف الحلقة اليوتيوبر فيحان والطفلتين وعد العساف ورند الشهيلي.

ومضت الساعات الماضية وكل منهم يخرج عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل ما بين "مُبرِر ومهاجم"، حتى كان الاعتراف الخطير الذي أدلت به وعد العساف عبر حسابها على سناب شات عندما كشفت عن أن ما أثير في الحلقة جاء بطلب من طاقم العمل، ومؤكدة أن ذلك يأتي لإثارة أجواء الحلقة.

وقالت في حديثها عبر سناب شات الذي قامت بحذفه فورًا "طلبوا منّا ننرفز الضيف ونسوي هيصه بالبرنامج، عشان ترتفع مشاهداته وينشهر".

وقدّمت وعد اعتذارًا لـ"فيحان" في رسالة "سناب شات"، واصفة إياه بـ"الأخ الكبير".

تعليق الطفلة وعد "الخطير" جاء بعد الهجوم الكبير عليها، حيث أكد متابعون أن حديثها خلال البرنامج لا يليق بعمرها، وأن وجودها من الأساس خطأ، متسائلين "من تكون هذه الطفله"؟!

أمّا الإعلامية ملاك الحسيني فأوضحت عبر "تويتر" أن طبيعة البرنامج تتطلّب الصراحة والوضوح والجرأة، والتجرد من الرأي الشخصي، وأنها أبلغت فيحان بذلك قبل عرض الحلقة.

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من جانبه وضع فيحان حدًا للجدل الدائر موضحًا عبر حساباته الشخصية أن اللقاء تم اجتزاء بعض ردوده، مؤكدًا أنه قام بالرد على الطفلتين في البرنامج إلا أن الإدارة قامت بحذف الردود.

وكانت وعد قد حلّت وعد ضيفةً في الحلقة مع الطفلة رند الشهيلي وهي من مشاهير التواصل الاجتماعي أيضًا، ومعهما نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ"فيحان".

واتّهم كثيرون الطفلة وعد بالخروج عن حدود اللباقة، فيما واجهت مُقدّمة البرامج اتهامًا أيضًا بعدم التزام المهنية، وذلك بعدما ردّت وعد على سؤال الإعلامية بشأن متابعتها لـ"فيحان" أم لا وهل تعتبره قدوةً، حيث أنكرت قائلةً: "أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه، بعدين فكيت ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي".

وأيّدت الشهيلي حديث وعد، لتبدأ عاصفة الانتقادات عبر هاشتاغيْ #وعد_العساف و#ملاك_الحسيني في تويتر، واعتبروا ردها خارجًا عن حدود الأدب ولا ينمّ عن احترام لشخص أكبر منها سنًا بكثير، فيما وجّه البعض اتهامًا لملاك باستغلال الطفلة لإثارة الجدل وتحقيق نسب مشاهدة للبرنامج.

وانتقد آخرون الهجوم على وعد باعتبارها مجرّد طفلة، وأن تصرفها لا يتجاوز تصرف أطفال، مستنكرين إهانتها بهذه الطريقة، ما قد يؤثر على نفسيتها.